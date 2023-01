Ο Ινφαντίνο στο Νταβός: «Το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα»

O πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο συμμετείχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όπου συνάντησε αρκετούς αρχηγούς κρατών, ηγέτες επιχειρήσεων-εταιρειών αλλά και παγκόσμιων οργανισμών, μεταξύ άλλων τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Dr Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) Ζιλμπερ Ουνγκμπό και την Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) Dr Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της FIFA.

«Είναι σημαντικό για το ποδόσφαιρο και για τη FIFA να είναι παρόντες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Το ποδόσφαιρο είναι, όπως ξέρουμε, κάτι περισσότερο από ένα άθλημα. Το ποδόσφαιρο είναι σίγουρα ένας πολύ σημαντικός οικονομικός παίκτης στον κόσμο», είπε ο πρόεδρος της FIFA.

«Και το ποδόσφαιρο έχει επίσης μια κοινωνική λειτουργία, η οποία είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική. Έτσι, το να μπορώ να έρθω στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, να συναντήσω ηγέτες χωρών αλλά και ηγέτες της επιχειρηματικής κοινότητας και να δω πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να ενσωματώνει την οικονομία σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό».

Αναλύοντας τη σημασία του ποδοσφαίρου, πρόσθεσε: «Ας μην ξεχνάμε ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ του ποδοσφαίρου είναι σχεδόν 270 δισεκατομμύρια δολάρια. Κινείται πολύ ως οικονομικός τομέας, όσον αφορά τις χορηγίες, την έκδοση εισιτηρίων αλλά και ό,τι υπάρχει γύρω του, από άποψη λειτουργιών, εστίασης και ούτω καθεξής, την ασφάλεια. Επομένως, είναι πραγματικά ένας σημαντικός οικονομικός τομέας και υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη αυτού του οικονομικού τομέα σε όλο τον κόσμο, για να ακολουθήσουμε το μεγάλο παράδειγμα που έχει δώσει η Ευρώπη, και ειδικότερα ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε σε όλο τον κόσμο».

Η FIFA και ο ΠΟΥ είναι στενοί εταίροι από τότε που υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Συναντίληψης στη Γενεύη το 2019. Έκτοτε, έχουν ξεκινήσει μια σειρά εκστρατειών, όπως το #ReachOut για καλύτερη ψυχική υγεία και το #ACTogether για να προωθήσουν την ανάγκη για δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια για την Covid-19. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022, η FIFA και ο ΠΟΥ διεξήγαγαν την εκστρατεία Healthy World Cup, η οποία περιλάμβανε αρκετές πρωτοβουλίες όπως το #BeActive, με στόχο να ενθαρρύνουν τους νέους να κάνουν τα προτεινόμενα 60 λεπτά άσκησης την ημέρα.

«Είχα μια καλή συνομιλία με τον Πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 2023 σχετικά με την πορεία προς την προώθηση της πρωτοβουλίας υγείας για τον αθλητισμό σε εθνικό και τοπικό επίπεδο μέσω του ποδοσφαίρου. Τον ευχαρίστησα επίσης για την έντονη προβολή και την προώθηση της "υγείας για όλους" στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Μου αρέσει να συνεχίσω τη συνεργασία με τη FIFA για να βοηθήσω τους ανθρώπους παντού να απολαμβάνουν τα υψηλότερα πρότυπα σωματικής και ψυχικής υγείας», είπε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Dr. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Good conversation with @FIFAcom’s President Gianni Infantino at #wef23 on the way forward in bringing the #Health4Sport initiative to the national and local levels via football. Thanked him for the strong visibility and promotion of #HealthForAll at the recent @FIFAWorldCup. pic.twitter.com/0OA4J4aRr2