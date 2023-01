Τελικός Μουντιάλ: Απίστευτο πόσοι άνθρωποι είδαν Αργεντινή-Γαλλία

Έναν μήνα μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, η FIFA ανακοίνωσε ότι τον μεγάλο τελικό παρακολούθησαν περίπου 1.5 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το θεαματικό παιχνίδι ανταπεξήλθε των προσδοκιών κάθε ποδοσφαιρόφιλου, ενώ συνδυάστηκε και με την ιστορική στιγμή του Αργεντινού σταρ που έβαλε και αυτό το τρόπαιο στην πλούσια τροπαιοθήκη του.

