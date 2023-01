Απίστευτο: Οπαδός πέταξε σιδερογροθιά στον αγωνιστικό χώρο στο Ανκαραγκουτσού - Μπεσίκτας (vid)

Το είδαμε και αυτό στα γήπεδα... Στο 60' της αναμέτρησης της Μπεσίκτας στην έδρα της Ανγκαρακουτσού για το κύπελλο Τουρκίας ένας οπαδός των γηπεδούχων πέταξε μια... σιδερογροθιά στον αγωνιστικό χώρο. Ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων Γκέντσον Φερνάντες την σήκωσε και την μετέφερε προς την πλευρά του τέταρτου διαιτητή.

Για την ιστορία το ματς έληξε με 1-1 στην κανονική του διάρκεια με τον Χατζηγιοβάνη να παίζει για 59 λεπτά και την ομάδα του να προκρίνεται στα πέναλτι με 4-3.

😳👊 Gedson Fernandes took a knuckle duster away that was thrown onto the pitch during the Ankaragücü-Beşiktaş match. pic.twitter.com/ALEb95A8zA