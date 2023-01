Με Τζολάκη, Βρουσάι και Σαμασέκου ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άρη

Ο Μίτσελ αποφάσισε να κάνει αλλαγές στο παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στον Άρη στο Γ. Καραϊσκάκης, για την πρώτη αναμέτρηση των «8».

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ανδρούτσος, Ρέτσος, Ντόι, Βρουσάι, Χουάνγκ, Σαμασέκου, Κασάμι, Μασούρας, Γκάρι Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #OLYARIS #Stoiximan pic.twitter.com/ORqHXEYJNy