Θύμα επικής φάρσας ο Λίνεκερ με ήχους από ροζ... ταινία! (vid)

Την ώρα που ο βετεράνος στράικερ και τηλεσχολιαστής προσπαθούσε να μιλήσει, μόλις άνοιγε το στόμα του ακούγονταν ήχοι από ταινία πορνό.

Ο Λίνεκερ παρέμεινε ψύχραιμος. Εξήγησε στον «αέρα» ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, όσες φορές συνέβη αυτό το... ντουμπλάρισμα στον ήχο.

Εν τέλει, αποκάλυψε τι συνέβη μέσω των social media, όταν πλέον η εικόνα είχε μεταφερθεί στις μεταδόσεις των αγώνων. Άγνωστος είχε κολλήσει με ταινία πίσω από το κάθισμά του ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε ρυθμίσει ως ring tone τους σχετικούς ήχους.

wayne lineker must be in the bbc studio 😅 pic.twitter.com/usqB4ESuU7

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je