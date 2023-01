Επίσημο: Παίκτης της Γουλβς ο Πάμπλο Σαράμπια

Με τη φανέλα της Γουλβς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάμπλο Σαράμπια, με τους «Λύκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ισπανού άσου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Oι Άγγλοι απέκτησαν σε... τιμή ευκαιρίας τον Σαράμπια, καθώς δαπάνησαν μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους, την ώρα που η αξία του σύμφωνα με το transfermarkt φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ, με τον 30χρονο εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2025 με την ομάδα.

Με την Παρί Σεν Ζερμέν ο Σαράμπια κατέγραψε 98 εμφανίσεις με απολογισμό 22 γκολ και 12 ασίστ, πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σπόρτινγκ στην Πορτογαλία, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης παίξει σε Σεβίλλη και Χετάφε και αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας μόλις μία εμφάνιση με την πρώτη ομάδα.

We have completed the permanent signing of @Pablosarabia92.



The forward arrives at Molineux on a two-and-a-half-year-deal ✍️