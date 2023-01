Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την πώληση του Ντέιμπι Φλόρες στη Φέχερβαρ

Στη Φέχερβαρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέιμπι Φλόρες, με τον Παναιτωλικό να ανακοινώνει την πώληση του 26χρονου άσου στην ουγγρική ομάδα.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Η ΠΑΕ Παναιτωλικός ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την ουγγρική ομάδα MOL Fehervar FC για τη μεταγραφή του Deybi Aldair Flores.

Ως σύλλογος θα προσπαθούμε πάντα να ενεργούμε προς το συμφέρον του οργανισμού, των φιλάθλων και των παικτών μας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Deybi για τις υπηρεσίες του και να του ευχηθούμε ότι καλύτερο στο νέο σταθμό της καριέρας του.



Panetolikos FC announces that we have come to an agreement with the Hungarian club MOL Fehervar FC for the transfer of Deybi Aldair Flores.

As a Club we always put our efforts into acting in the best interests of our organization, fans, and players.

We would like to thank Deybi for his services and wish him the best in his career path.»