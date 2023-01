Το χέρι πριν από το πέναλτι του Παναθηναϊκού, η... ξενέρα του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ που δε βασίζεται σε ομάδες-δεκανίκια. Ανάβει «φωτιές» ο Τύπος.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Κανείς δεν γίνεται να υποστηρίξει σοβαρά ότι ο Παναθηναϊκός πήρε φέτος έστω και ένα πέναλτι που να μην είναι. Μόνο εμπαθείς αντίπαλοι μπορούν να αμφισβητήσουν το οποιοδήποτε από τα 7 συνολικά. Περισσότερα και από τα 5 του ΠΑΟΚ, και από τα 4 της ΑΕΚ, και από τα 3 του Ολυμπιακού, αλλά πέναλτι. Η ένσταση έχει να κάνει με τα μάτια και τα... γυαλιά των διαιτητών, είτε Ελλήνων είτε ξένων. Στις πιο πολλές περιπτώσεις πήραν λάθος απόφαση και δεν έδωσαν τίποτα, πριν τους καλέσουν στο VAR για... αυτοψία. Ειδικά στο ματς της Τούμπας, στο 2-1 του πρώτου γύρου με τον ΠΑΟΚ, αν ο ρέφερι αποφάσιζε χωρίς να υπάρχει μόνιτορ, θα είχαμε πλήρη αλλοίωση αποτελέσματος. Οι γηπεδούχοι θα είχαν νικήσει εντελώς άδικα με 2-1, ενώ έχαναν με το ίδιο σκορ. Τα ίδια πάνω-κάτω θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κι άλλες ομάδες.

Το επίπεδο στο φετινό πρωτάθλημα δεν είναι καλό. Οι συντριπτικά περισσότεροι ρέφερι χρειάζονται σε όλες τις κρίσιμες φάσεις... μηχανική υποστήριξη πριν καταλήξουν στη σωστή απόφαση. Οι Έλληνες παραμένουν οι... γνωστοί Έλληνες, ενώ οι ξένοι επιλέγονται, σχεδόν πάντα, από το μεσαίο ή το κάτω ράφι. Ειδικά οι τοπ Ευρωπαίοι δεν θέλουν να ακούνε πια για Ελλάδα, καθώς ξέρουν πως αν δεχτούν να έρθουν, το πιθανότερο είναι να βγει ο κάθε... αδικημένος να τους κράξει και να τους δαχτυλοδείξει σαν αν είναι άχρηστος.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Τι είναι το «δεκάρι»; Είναι ένας παίκτης που θέλει την μπάλα στα πόδια του στα του στα τελευταία τριάντα μέτρα του γηπέδου. Θέλει οι υπόλοιποι να παρακολουθούν τις εμπνεύσεις του. Θέλει να κινείται στον κεντρικό διάδρομο και να διαλέγει πλευρά, μόνο αν χρειάζεται να δημιουργηθεί υπεραρυθμία: ο υπέροχος Τσόρι το ‘κανε κάποτε αυτό τέλεια, όπως κι ο Μπίεσεσβαρ στα καλά του. Θέλει επίσης να φτάνει σε θέση βολής και θέλει υποτακτικούς, δηλαδή παίκτες να κινούνται στην πλάτητου και αν τρέχουν γι’ αυτόν. Πόσους τέτοιους παίκτες μπορεί να σηκώσει μία ομάδα: Δύο είναι πολλοί – τρεις είναι αδύνατον. Ο βασικός λόγος είναι ότι η μπάλα είναι μόνο μία και το «δεκάρι» υπάρχει για να παίζει με την μπάλα πολύ: «δεκάρι» που δεν θέλει την μπάλα δεν υπάρχει και παρ’ όλο που τα μάτια μου έχουν δει τα πάντα, δεν πρόκειται να υπάρξει...

Πως γίνεται -παρ΄όλα αυτά- στον Ολυμπιακό να υπάρχουν στην ενδεκάδα τρία «δεκάρια»; Οι λόγοι είναι απλοί και είναι δύο. Πρώτον οι ρεις αυτοί παίκτες είναι σίγουρα μεταξύ των έντεκα καλύτερων της ομάδας κι ο Μίτσελ θέλει στο γήπεδο τους καλύτερους. Δεύτερον στο ελληνικό πρωτάθλημα επιτρέπονται όλα: τουλάχιστον στην συντριπτική πλειοψηφία των παιχνιδιών. Στον Ολυμπιακό συμβαίνει καιρό τώρα κάτι απλό: η διοίκηση προσπαθεί να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα – όλα γίνονται για τον κόσμο που απαιτεί: την καταλαβαίνω τη διοίκηση, αλλά δεν γίνεται παιχνίδι με τη... φωτιά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Η μίμηση είναι το νόθο παιδί της πρωτοτυπίας. Ο εμπνευστής της επίθεσης τους Παναθηναϊκού στους διαιτητές μέσω ανακοίνωσης είναι τόσο ξεπερασμένη όσο οι κασέτες στα αυτοκίνητα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η πρωτοβουλία για την ανακοίνωση αλλά και το περιεχόμνεό της που αμφισβητεί την κοινή λογική. Ο συντάκτης της είτε θεωρεί πως απευθύνεται σε ιθαγενείς είτε δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τους κανόνες του παιχνιδιού. Το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν και τα δύο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα απλά.

Ποιος ήταν ο λόγος που το ποδόσφαιρο υιοθέτησε το VAR; Μα φυσικά για να αποφεύγονται τα λάθη που αλλοιώνουν τα αποτελέσματα. Σ'αυτό συμφωνούν και όσοι θεωρούν πως ευνουχίζει την αυθόρμητη χαρά του γκολ. Προσοχή, λάθη εξακολουθούν να γίνονται, ακόμη κι από τους VAR, αλλά τα ποσοστά τους έχουν μειωθεί σημαντικά. Στην τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης του ο Παναθηναϊκός αναφέρει: «Είναι η πέμπτη φορά που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί το VAR για να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της ομάδας μας και να αποτραπεί η εις βάρος του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού αλλοίωση της βαθμολογίας». Και όλοι αναρωτιούνται «πού είναι το κακό;». Πρόκειται για πλεονασμό του προφανούς. Η ανακοίνωση θα είχε νόημα και το VAR συμμετείχε στην «αδικία» του Παναθηναϊκού.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - METROSPORT

Άντε πάλι, φτου κι απ΄την αρχή. Μόνο που αυτή τη φορά ο Λουτσέσκου επέλεξε να μη φταίει η αυτοπεποίθηση. Πάλι καλά, γιατί αυτή η καραμέλα έλιωσε. Ποια αυτοπεποίθηση; Οι αδυναμίες, όποτε εμφανίζονται και κοστίζουν, είναι καθαρά αγωνιστικές. Πάνω που «ξαναέφτιαξε» τους οπαδούς του ο ΠΑΟΚ, τους «ξαναξενέρωσε», σε μια επανάληψη του up and down που συνηθίζει από την αρχή της φετινής σεζόν. Αυτό το 0-0 με τον ΟΦΗ, που παραλίγο να γίνει και το 0-1, δεν χωνεύεται με τίποτε. Δύο βαθμοί ακόμη πεταμένοι, πάνω που λέγαμε ότι μπορεί να γίνει πάλι συζήτηση όχι μόνο για τη δεύτερη θέση αλλά και για τον τίτλο. Πάνω που λέγαμε ότι όλα μπορούν να συμβούν, αρκεί να χάνουν βαθμούς οι άλλοι και ο ΠΑΟΚ. Και να που αμέσως, όλοι οι άλλοι νίκησαν και μόνο ο ΠΑΟΚ έμεινε στο «Χ»...

Τώρα με σαφώς αλλαγμένο το mood, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύο σαν τελικούς με τον Παναθηναϊκό, που μπορούν να τον οδηγήσουν στον πραγματικό τελικό του Κυπέλλου και τον αγώνα για το πρωτάθλημα στη Λεωφόρο, που αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να δείξει η ομάδα πρώτα στον εαυτό της και ύστερα σε όλους τους υπόλοιπους ότι με ορισμένες προϋποθέσεις, είναι ικανή για την υπέρβαση. Για το Κύπελλο, ας μην το κουράζουμε. Περνάει τον Παναθηναϊκό, κάνει ζέσταμα με Λαμία ή Απόλλωνα Παραλιμνίου και φτάνει στον τελικό.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η ΑΕΚ καταθέτει σε κάθε παιχνίδι τη δική της αγωνιστική πρόταση. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, καταφέρνει να κάνει ευτυχισμένο τον κόσμο της με την μπάλα που παίζει μέσα στα παιχνίδια, κόντρα σε ομάδες οι οποίες στηρίζονται σε «δεκανίκια» εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την Κυριακή είδαμε μία κομβική διαφορά, με την ΑΕΚ να παίζει ποδόσφαιρο επιπέδου, να ρίχνει τέσσερα γκολ ενώ θα μπορούσε να βάλει 7 ή 8, να παίζει αστρικό ποδόσφαιρο και να κάνει τον κόσμο της να βρίζει την ώρα και την στιγμή που το ματς κρατάει μόνο 90 λεπτά και δεν μπορούσε να απολαύσει περισσότερο αυτή την υπέροχη ποδοσφαιρική παράσταση.

Και από την άλλη, είδαμε τον Παναθηναϊκό που ακόμα προπορεύεται στη βαθμολογία, να επικρατεί με ένα πέναλτι στο 90φεύγα που σαφέστατα και δεν υπήρχε. Γιατί πάρα πολύ απλά, μπορεί ο παίκτης του ΠΑΣ Γιάννινα να έχει κάνει ξεκάθαρα λάθος στην εκτίμησή του και να βρίσκει παίκτη του Παναθηναϊκού, αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία τα οποία προφανώς το καλό VAR τα ξέχασε. Δεν μπορώ να καταλάβω, πως ο Τσαγκαράκης μπορεί να πήγε στο VAR για να δει το πέναλτι και να μην είδε πρώτιστα, ότι ο χαφ του Παναθηναϊκού χρησιμοποιεί ξεκάθαρα το χέρι του για να πάρει την μπάλα και να πάρει προβάδισμα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Εάν δεν το έχετε κατανοήσει, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στα μισά του πρωταθλήματος σε ό,τι αγορά τουλάχιστον τη μάχη για τις πρώτες θέσεις. Έχουν παιχτεί δεκαοχτώ αγωνιστικές από τις συνολικά τριάντα έξι (μαζί με τις δέκα των πλέι οφ). Συνεπώς είναι πολύ πρόωρο να αναφέρεται κάνεις σε φαβορί και αουτσάιντερ, από τη στιγμή που οι διαφορές έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται μέσα σε δύο τρεις βδομάδες. Έχει γίνει ήδη, μπορεί να ξαναγίνει. Ή, μάλλον, σίγουρα θα ξαναγίνει, καθώς όταν υπάρχει μπροστά μας μισή σεζόν και με τόσα ντέρμπι να εκκρεμούν, όλα μπορεί να συμβούν...

Με τις σερί νίκες του είναι σε καλή εποχή και ο Ολυμπιακός. Μια ομάδα που διαρκώς ανεβαίνει, ξεπερνώντας βαθμολογικά τον ΠΑΟΚ και μειώνοντας αποστάσεις από τις ομάδες που είναι πιο πάνω. Αργά αλλά σταθερά. Σχοινάς να αντιμετωπίσει Ατρόμητο και ΟΦΗ, σε δύο ματς (που απαγορεύεται να τα υποτιμήσει) προφανώς μπορεί να τα κερδίσει. Και να είναι βέβαιο πως έτσι θα βρεθεί ακόμη πιο κοντά στον πρώτο και στον δεύτερο. Και θα κάνει πραγματικά νέα εκκίνηση για τα ντέρμπι που τον περιμένουν από τον άλλο μήνα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟ στο Φάληρο και στην «Αγιά Σοφιά». Πριν από εκείνα των πλέι οφ.

