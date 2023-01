Παναιτωλικός: Παίρνει τον Νιγηριανό Νοσίρου

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού φαίνεται πως βρίσκεται ήδη ή τουλάχιστον θα έρθει άμεσα ο Αφέζ Νοσίρου.

Ο 24χρονος χαφ από τη Νιγηρία έχει «κλείσει» από καιρό και όπως ανέφερε ο τεχνικός της Κβάρα Γιουνάιτεντ που αγωνίζονταν έχει ήδη φύγει από την ομάδα και ταξιδεύει για τη χώρα μας.

#NPFL23

Midfield maestro,Afeez Nosiru has left @KwaraUnitedFC after spending three seasons with the team."Afeez Nosiru is not part of the team anymore.He has traveled to Greece"- Coach Muhammad.

Reports say that @NGSuperEagles is up for a contract in the European country. pic.twitter.com/LL7vFuy0O5