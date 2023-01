Άστον Βίλα: Πήρε τον 19χρονο Τζον Ντουράν

Ο 19χρονος σκόραρε οκτώ γκολ για τους Σικάγο Φάιρ την περασμένη σεζόν στη Major League Soccer (MLS).

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αμερικανικού πρωταθλήματος αναφέρεται ότι η συμφωνία ανέρχεται σε 22 εκατομμύρια δολάρια. «Η συμφωνία υπόκειται στο να περάσει ο παίκτης από ιατρικές εξετάσεις, να συμφωνήσει τους προσωπικούς όρους, και να λάβει την απαραίτητη βίζα εργασίας», ανέφερε η Άστον Βίλα.

Η αγγλική ομάδα είναι 11η στη βαθμολογία με 25 βαθμούς μετά από 19 αγώνες και επισκέπτεται την τελευταία Σαουθάμπτον το Σάββατο (21/1). Απέκτησε τον Ισπανό αριστερό μπακ Άλεξ Μορένο από τη Ρεάλ Μπέτις νωρίτερα αυτό το μήνα.

Aston Villa can confirm that an agreement has been reached with Chicago Fire for the permanent transfer of 19-year-old striker, Jhon Durán.