Έδωσαν τα χέρια για τον Γιακουμάκη Σέλιτκ και Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς!

Στην Ιαπωνία είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς έχε φτάσει σε συμφωνία με τη Σέλτικ για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το μόνο που απομένει είναι οι Ιάπωνες να έρθουν σε συμφωνία και με τον ίδιο τον παίκτη, ενώ παράλληλα, για τον Γιακουμάκη ενδιαφέρεται και η Ατλάντα Γιουνάιτεντ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους Αμερικάνους να προσπαθούν επίσης να αποκτήσουν τον 28χρονο στράικερ.

Urawa Red Diamonds have reached an agreement with Celtic for transfer of Giōrgos Giakoumakīs. Understand it’s €4m package. 🟢🇯🇵🇬🇷 #transfers



MLS side Atlanta still trying to sign the player — while personal terms are still under discussion with Urawa. pic.twitter.com/VsCtH2xKbC