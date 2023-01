Με τους ίδιους 11 και τη γνωστή... συνταγή ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άρη

Μετά τις 11 αλλαγές του Κυπέλλου, κόντρα στον Άρη ο Μίτσελ επαναφέρει τη βασική ενδεκάδα του τελευταίου διαστήματος στο σχήμα με τα τρία «δεκάρια». Ο Πασχαλάκης στο τέρμα, Ρέαμπτσιουκ – Ροντινέι στα άκρα της άμυνας, Ντόη-Παπασταθόπουλος στα στόπερ. Χουάνγκ – Εμβιλά θα είναι οι δύο αμυντικοί μέσοι, Μπιέλ, Χάμες και Φορτούνης οι τρεις μεσοεπιθετικοί και σέντερ φορ ο Μπακαμπού.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, Ντόη, Παπασταθόπουλος, Ροντινέι, Εμβιλά, Ιν. Χουάνγκ, Μπιέλ, Χάμες, Φορτούνης, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYARIS #Stoiximan pic.twitter.com/gIcrrcRriF