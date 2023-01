Η Έβερτον μετά από αυτή την ήττα, έπεσε στην προτελευταία θέση της Premier League και έχει μπει για τα καλά σε περιπέτειες υποβιβασμού, κάτι που δεν αρέσει καθόλου στους οπαδούς της ομάδας.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Σαουθάμπτον, μάλιστα στήθηκαν... λαϊκά δικαστήρια, με τους οπαδούς της Έβερτον να ανοίγουν έντονο διάλογο με τον Γέρι Μίνα.

Yerry Mina spoke with Everton fans in the street after the game… 😮pic.twitter.com/VjaV3yiFwI