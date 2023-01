Συμφώνησε με τη Σαχτάρ για τον Μούντρικ η Τσέλσι!

Πολύ κοντά στη μεταγραφή του Μιχάιλο Μούντρικ βρίσκεται η Τσέλσι, με τους «μπλε» να έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Έτσι, πλέον το μόνο που απομένει είναι να πείσουν και τον 22χρονο εξτρέμ, καθώς προτεραιότητα του Ουκρανού είναι η Άρσεναλ, η οποία διαπραγματεύεται εδώ και αρκετές ημέρες με τους Ουκρανούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Μούντρικ αναμένεται να μεταβεί το Λονδίνο μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να μιλήσει με την ομάδα για τις λεπτομέρειες, ενώ ήδη έχουν προγραμματιστεί οι ιατρικές εξετάσεις σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία, με την Τσέλσι να προσφέρει συμβόλαιο έως το 2030 στον Ουκρανό σταρ.

Exclusive: Chelsea have reached an agreement with Shakhtar Donetsk for Mudryk. €100m fee agreed between parties today after mission. 🚨🔵 #CFC Chelsea now pushing on player side — as Mudryk priority has always been Arsenal. #AFC bid remains €95m add ons included. pic.twitter.com/PoIddYaARC

Understand Mykhaylo Mudryk is now on a plane flying to London. His future enters into key, final stages as Chelsea have offered contract valid until June 2030. 🚨🔵✈️ #CFC



Chelsea hope to get it sealed this weekend.



Arsenal keep their position, bid made to Mudryk won’t change. pic.twitter.com/Z67BQvcOn1