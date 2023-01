Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Με τη γνωστή «συνταγή» απέναντι στον ΟΦΗ

Επιστροφή σε μία γνωστή... συνταγή για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θα κινηθεί απέναντι στον ΟΦΗ σε επιλογές χωρίς ρίσκο.

Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Κοτάρσκι, με τετράδα στην άμυνα τους Ράφα Σοάρες, Κουλιεράκη, Ίνγκασον και Σάστρε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στα χαφ, παραμένει «σταθερά» το δίδυμο των Αουγκούστο - Σβαμπ με τους Αντρίγια, Κωνσταντέλια και Νάρεϊ να αποτελούν την τριπλέτα πίσω από τον φορ.

Στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Ολιβέιρα.

Από την πλευρά του ΟΦΗ θα αγωνιστούν οι: Μανδάς, Βουρος, Διαμαντής, Πασαλίδης, Λάρσον, Θοράρινσον, Ντιουσέ, Μεγιάδο, Τοράλ, Μπαλογιάννης, Ντίκο.

Εκείνο που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως ο ΟΦΗ δίνει από το σχετικό γράφημα ως δεύτερο επιθετικό τον Μπαλογιάννη - Στον πάγκο ο Νέιρα!

Η ενδεκάδα της ομάδας μας στον αγώνα με τον @PAOK_FC __ Our starting 11 for the match against PAOK FC.#paokofi #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #matchday18 #greece #football #crete pic.twitter.com/Tri6QLmx6p