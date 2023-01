«Κλέβει» τον Μούντρικ από την Άρσεναλ η Τσέλσι, δίνει 100 εκατ. στη Σαχτάρ!

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες η μεταγραφή του Μιχάιλο Μούντρικ στην Άρσεναλ να θεωρούνταν κλεισμένη, ωστόσο την τελευταία στιγμή η Τσέλσι μπήκε... σφήνα. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, άνθρωποι των «μπλε» έχουν ταξιδέψει στην Πολωνία και προσπαθούν να έρθουν σε συμφωνία με την ουκρανική ομάδα, με την επίσημη πρότασή τους να είναι κοντά στα 100 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της η Άρσεναλ είχε κάνει πρόταση που έφτανε συνολικά τα 95 εκατ. ευρώ (70+25 μπόνους), με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ωστόσο τώρα που έχει μπει στο παιχνίδι και η Τσέλσι η απόφαση του 22χρονου εξτρέμ είναι κρίσιμη.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea board now in Poland trying to reach verbal agreement with Shakhtar for Mudryk and hijack the deal! Official bid ready close to €100m. 🔵 #CFC



Arsenal always been leading the race, in talks with Shakhtar after 3d official bid.



Mudryk position, now crucial. pic.twitter.com/CwWWerfoQ8