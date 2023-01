Ράσφορντ όπως Κριστιάνο Ρονάλντο: Το ιδιαίτερο ρεκόρ του άσου της Γιουνάιτεντ

Ο άσος της Γιουνάιτεντ ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών στη νίκη της Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της Σίτι που έχει δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία. Ήταν ο παίκτης που στο 82' κατάφερε να κάνει το 2-1 και να πετύχει μία ιδιαίτερη επίδοση. Κατάφερε να φθάσει τα επτά γκολ σε διαδοχικά ματς, ισοφαρίζοντας έτσι ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 2008 και ανήκε φυσικά στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

7 - Marcus Rashford is the first Manchester United player to score in seven consecutive appearances (all competitions) since Cristiano Ronaldo in April 2008. Golden. pic.twitter.com/fXGhvABKPR