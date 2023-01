Απίθανος Σπαλέτι: Κυνήγησε τον Αλέγκρι για χειραψία και του την... είπε στη συνέντευξη Τύπου

Ο προπονητής της Νάπολι μετά το τέλος του αγώνα πήγε να δώσει το χέρι του στον τεχνικό της Γιουβέντους, οποίος αποχώρησε βιαστικά και με κατεβασμένο το κεφάλι, προς τα αποδυτήρια.

Ο Σπαλέτι κυνήγησε τον Αλέγκρι μέχρι την φυσούνα, με τον προπονητή της Γιουβέντους να δίνει τελικά το χέρι του για την καθιερωμένη χειραψία, όμως υπήρξε και συνέχεια.

Ο Σπαλέτι στη συνέντευξη Τύπου δεν ξέχασε την συμπεριφορά του προπονητή της Γιουβέντους και την... είπε στον Αλέγκρι, τονίζοντας ότι ταιριάζει απόλυτα στο μότο της Γιουβέντους «η νίκη είναι το μόνο που έχει σημασία».

«Ο Αλέγκρι ταιριάζει στο μότο της Γιούβε, σύμφωνα με το οποίο «η νίκη είναι το μόνο που έχει σημασία». Εδώ στη Νάπολη ασχολούμαστε με την καρδιά και την ψυχή.

Ο Μαραντόνα έπαιξε εδώ, νίκησε εδώ και κερδίζοντας εδώ έδειξε πόσο όμορφο μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας χωρίς ένα... νεύμα σ' αυτήν την αισθητική κληρονομιά», ανέφερε ο έμπειρος προπονητής.

Spalletti: “Allegri fits the Juve motto that ‘winning is all that matters’. Here in Naples we’re all about heart & soul. Maradona played here, won here & in winning here he showcased how beautiful football can be. We can’t play our football without a nod to that aesthetic legacy” pic.twitter.com/Udh70qoMIE