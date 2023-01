Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Βρήκε τον νέο… πύργο στην επίθεση της!

Ένας ακόμα… πορτοκαλί διάβολος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Έρικ Τεν Χαγκ να εμπιστεύεται με κλειστά μάτια την αγορά της πατρίδας του. Οι κόκκινοι διάβολοι απέκτησαν ένα… specialist για την γραμμή κρούσης τους, τον Βόουτ Βέγκχορστ, ο οποίος στο πρόσφατο Μουντιάλ αποτέλεσε κρυφό άσο στο μανίκι του Λουίς Φαν Χάαλ.

Ο 31χρονος σέντερ-φορ διέκοψε τον δανεισμό του στην Μπεσικτάς (9 γκολ σε 18 ματς) και εντάσσεται στους κόκκινους διαβόλους με την μορφή δανεισμού από την Μπέρνλι ως το τέλος της σεζόν, σε μία στοχευμένη κίνηση μικρού κόστους και ρίσκου.

It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️🔴#MUFC