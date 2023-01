Μπέιλ: «Ευχαριστώ το ποδόσφαιρο για τις αναμνήσεις»

Ο Μπέιλ κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ένα βίντεο με τις καλύτερες του στιγμές από την ποδοσφαιρική του καριέρα με τις φανέλες των Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ δε ξέχασε να συμπεριλάβει και την εθνική του ομάδα.

«Τι ταξίδι! Σε ευχαριστώ ποδόσφαιρο για τις αναμνήσεις που θα κρατήσουν μια ζωή», έγραψε στα social media ο Ουαλός σταρ, που πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

What a journey! Thank you football for memories that will last a lifetime ❤️ pic.twitter.com/vkqMtl6ifA