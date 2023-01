Τα δίνει... όλα για Μούντρικ η Άρσεναλ: Νέα βελτιωμένη πρόταση στην Σαχτάρ

Όπως αποκάλυψε ο Ντιέγκο Ρομάνο στο Twitter, οι Λονδρέζοι κατέθεσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (12/1) νέα πρόταση στη Σαχτάρ, προσφέροντας το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι συζητήσεις της Άρσεναλ με την Σαχτάρ έχουν μπει στα τελικά στάδια, αφού οι δύο ομάδες συζητούν πλέον για τα ποσά που θα μπουν στην συμφωνία με την μορφή μπόνους.

Η Άρσεναλ έχει ως σύμμαχο τον 22χρονο ποδοσφαιριστή, αφού ο Μιχάιλο Μούντρικ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League με την φανέλα των «κανονιέρηδων».

🚨 EXCL: Arsenal new official proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €70m fee plus add-ons, submitted tonight as revealed earlier. ⚪️🔴🇺🇦 #AFC



Negotiations ongoing with Shakhtar Donetsk to discuss on the add-ons package.



No issues on personal terms, Mudryk wants the move. pic.twitter.com/AOaMEnV4Ub