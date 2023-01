Η FIFA... μπλοκάρει την επιστροφή του Ομπαμεγιάνγκ στην Μπαρτσελόνα

Ο έμπειρος επιθετικός μετακόμισε από την Άρσεναλ στην Μπαρτσελόνα πριν έναν χρόνο, όμως οι Καταλανοί τον παραχώρησαν στην Τσέλσι έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η παρουσία του, ωστόσο στου «μπλε» δεν έχει εξελιχθεί όπως θα την περίμενε ο Ομπαμεγιάνγκ και ο Γκαμπονέζος σκέφτεται την επιστροφή του στην Ισπανία και τη Βαρκελώνη.

Μπορεί ο παίχτης να «καίγεται» για την επάνοδό του στην Μπάρτσα, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Ο κανονισμός απαγορεύει να δηλωθεί κάποιος ποδοσφαιριστής τρεις φορές στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

Ο 33χρονος επιθετικός δηλώθηκε, αρχικά, στη La Liga και έπαιξε ένα ματς με την Μπαρτσελόνα κι έπειτα δηλώθηκε στην Premier League αγωνιζόμενος με την Τσέλσι.

❗️According to FIFA and Spanish Football Federation laws, Aubameyang cannot return or play for Barça this season. A player cannot be registered 3 times in the same season.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/k1h5qVc316