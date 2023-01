Με ένα λευκό μπλουζάκι με την μορφή του Πελέ και την λέξη «αιώνιος» εμφανίστηκαν οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν στο ζέσταμα της αναμέτρησης με την Ανζέ. Όπως ήταν φυσικό όλα τα φλας στράφηκαν πάνω στον Λιονέλ Μέσι και τον Νεϊμάρ, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν δίπλα - δίπλα, σε μία ιστορική στιγμή.

❤️💙 Parc des Princes pays tribute to 𝐏𝐞𝐥𝐞́ and our former Parisian 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐌'𝐁𝐚𝐦𝐢. #PSGSCO pic.twitter.com/69YVyiKTcY