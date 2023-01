Με Μαρσέλο και μαζικό ροτέισον η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ούτε ένας από τους βασικούς των τελευταίων αγωνιστικών δεν ξεκινά για τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι. Στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ο Μίτσελ αποφάσισε να κάνει ολοκληρωτικό ροτέισον, αλλάζοντας και τους 11 του σταθερού -εδώ και ένα διάστημα- αρχικού σχήματος, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν άλλωστε και το αβαντάζ του 4-1 του πρώτου αγώνα.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μαρσέλο, Σισέ, Ρέτσος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Σαμασέκου, Κασάμι, Μασούρας, Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #ATROLY #Stoiximan pic.twitter.com/gwJFPFUPjE