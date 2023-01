Επίσημο: ανακοίνωσε τον Φέλιξ η Tσέλσι

Ο 23χρονος Πορτογάλος άσος δεν υπολογιζόταν στην παρούσα φάση από τον Ντιέγο Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο.

Με τους «ροχιμπλάνκος» ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2027 και κατόπιν αποχώρησε για να πάει στους «μπλε» ως δανεικός μέχρι το τέλος της φετινής περιόδου.

Η Τσέλσι θα καλύψει τον μισθό του Φέλιξ, δηλαδη θα δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα καταβάλει και ενοίκιο 10 εκατομμυρίων ευρώ στους Μαδριλένους.

«Η Τσέλσι είναι μια από τις σπουδαίες ομάδες στον κόσμο και ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, οπότε είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω στο Στάμφορντ Μπριτζ», είπε ο Φέλιξ.

Ο Πορτογάλος έγινε ο τέταρτος πιο ακριβός παίκτης όλων των εποχών όταν πήγε στην Ατλέτικο έναντι 126 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπενφίκα το 2019.

