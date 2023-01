Τινάζει την «μπάνκα» με 100 εκατ. ευρώ για Μούντρικ η Άρσεναλ!

Η Άρσεναλ είναι έτοιμη να τινάξει την μπάνκα στον αέρα για τον Μούντρικ, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο. Όπως αναφέρει το «Foot Mercato», οι «κανονιέρηδες» είναι σε ανοικτή γραμμή με τους Ουκρανούς για τον ποδοσφαιριστή και είναι όλα σχεδόν έτοιμα, προκειμένου να πετύχουν το deal σε ένα ποσό που θα φθάνει τα 100 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Τη φετινή σεζόν, ο 22χρονος Ουκρανός εξτρέμ μετράει 12 συμμετοχές, με επτά γκολ και έξι ασίστ στο πρωτάθλημα της χώρας του, ενώ στο Champions League κατέγραψε έξι συμμετοχές με τρία γκολ και δύο ασίστ στη φάση των ομίλων.

Arsenal and Shakhtar Donetsk are close to €100m Mykhaylo Mudryk (22) agreement. (FM)https://t.co/ZH8GE4HT7r