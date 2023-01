Προχωράει για Κλαϊνχάισλερ ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για να κάνει δικό του τον 28χρονο διεθνή Ούγγρο μεσοεπιθετικό της Όσιγιεκ, Λάζλο Κλαϊνχάισλερ, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Όπως σας ενημερώσαμε από χθες, ο 28χρονος διεθνής Ούγγρος μεσοεπιθετικός της Όσιγιεκ, Λάζλο Κλαϊνχάισλερ, ήταν ψηλά στη λίστα του τριφυλλιού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ομάδας.

Οι εξελίξεις φαίνονται να είναι άμεσες για τον Ούγγρο διεθνή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πράσινοι φουλάρουν για να κάνουν δικό τους τον ποδοσφαιριστή της Όσιγιεκ, κάτι που φαίνεται και από τα λεγόμενα του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, ο οποίος τόνισε ότι ο Κλαϊνχάισλερ βρίσκεται κοντά σε σύλλογο από το εξωτερικό.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του, μιας και είναι ένας παίκτης που βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Φέτος με την Όσιγιεκ μετρά 20 συμμετοχές, 8 γκολ και 4 ασίστ ενώ όπως έχουμε αναφέρει είναι ενεργό μέλος της Εθνική Ουγγαρίας.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις και δεν είναι απίθανο η υπόθεση να κλείσει θετικά τις επόμενες μέρες. Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί τόσο σε θέση 8-10 όσο και στα άκρα και αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που τον επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το who is who του Κλαϊνχάισλερ

Ο 28χρονος διεθνής Ούγγρος έκανε τα πρώτα του βήματα στις Ακαδημίες της Κέρουλετ ενώ στη συνέχεια το 2008 πήρε μεταγραφή στις ακαδημίες του Πούσκας. Για ένα χρονικό διάστημα αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού στην Κ17 Βιντεότον.

Τον Ιούνιο του 2012 αποχώρησε από τις ακαδημίες του Πούσκας και συνέχισε την καριέρα του στην Βιντεότον και τον Φεβρουάριο του 2013 τον παραχώρησε δανεικό στην Πούσκας. Μέχρι το 2015 συνέχισε να φοράει τη φανέλα της Βιντεότον, ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Πούσκας. Τελικά τον Γενάρη του 2016 τον έκανε δικό της η Βέρντερ Βρέμης.

Όντας παίκτης της Βέρντερ δόθηκε δανεικός σε Ντάρμσταντ, Φερεντσβάρος και Αστάνα, μέχρι η ομάδα από το Καζακστάν να τον αγοράσει για 750 χιλ. ευρώ το 2018 και να τον πουλήσει τον Φεβρουάριο του 2019 στην Οσιγιέκ, όπου αγωνίζεται μέχρι σήμερα ο ποδοσφαιριστής.

Σε επίπεδο συμμετοχών με την φανέλα της Όσιγιεκ έχει 131 συμμετοχές με 21 γκολ και 15 ασίστ ενώ αναφορικά με την Αστάνα κατέγραψε 54 συμμετοχές, 2 γκολ και 6 ασίστ. Όσον αφορά την Βέρντερ αγωνίστηκε μόλις 7 φορές, στην Ντάρμσταντ μέτρησε 13 ματς με 1 γκολ και 1 ασίστ, στην Φερεντσβάρος έπαιξε 15 παιχνίδια με 2 ασίστ, στην Βιντεότον 35 ματς με 4 γκολ και 5 ασίστ ενώ με την πρώτη ομάδα της Πούσκας επαιξε 39 παιχνίδια και πέτυχε 8 γκολ και μοίρασε 9 ασίστ.

Φέτος μετρά 20 συμμετοχές, 8 γκολ και 4 ασίστ και φαίνεται πως αναζητά νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Σε όλα αυτά να προσθέσουμε ότι είναι εν ενεργεία διεθνής με την φανέλα της Εθνικής Ουγγαρίας μετρώντας 44 συμμετοχές και τρία γκολ. Μάλιστα, είχε σκοράρει εναντίον της Εθνικής μας σε ένα παιχνίδι για το Nations League τον Σεπτέμβριο του 2018.