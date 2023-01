Yolo στην Αγιά Σοφιά και OMG οι γκολάρες!

Yolo (you only live once)!

Το ποδόσφαιρο είναι βαρετό, το ποδόσφαιρο δεν έχει σασπένς, στο ποδόσφαιρο δε γίνονται φάσεις, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αρκετές συγκινήσεις και σίγουρα τα ξέρετε και σίγουρα τα έχετε ακούσει. Και σίγουρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν είναι εντελώς άκυρα και άδικα. Μόνο που το ποδόσφαιρο είναι εκείνο που μπορεί να δημιουργήσει και τα πιο έντονα συναισθήματα. Το ένα δευτερόλεπτο να κρατάς την αναπνοή σου από την αγωνία και το επόμενο να πανηγυρίζεις σαν τρελός, μόνο και μόνο για να μην αξίζει και τόσο που πανηγύρισες. Συνοπτικά: ΑΕΚ-Παναθηναϊκός λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, με τον Φώτη Ιωαννίδη να σημαδεύει το δοκάρι, τον Πάολο Φερνάντες να κερδίζει πέναλτι και τον Λιβάι Γκαρσία να αστοχεί από τα έντεκα βήματα. Το βίντεο σε ζωντανή ροή, γιατί μόνο έτσι φαίνεται η τρέλα και η ομορφιά του ποδοσφαίρου.

* Από το 4.20 του βίντεο και μετά.

Η αλήθεια είναι ότι για να τα χωρέσουμε όλα θα έπρεπε να πάμε σε εκφράσεις τύπου lol και δέκα OMG! Διότι αυτή η αγωνιστική δεν είχε απλά στιγμές, ντρίμπλες, αποκρούσεις και κόσμο – αυτή η αγωνιστική είχε εντυπωσιακά γκολ και ούτε καν τα τρία που διαλέξαμε είναι ενδεικτικά. Αλλά καταλάβετε και τη δική μας θέση, κάποιο πρέπει να αποκλείσουμε και να καταλήξουμε στα καλύτερα. Τι έχουμε, λοιπόν; Σε ένα άτυπο (και μην σας γίνει συνήθεια) top 3, ο Γιώργος Παμλίδης με αυτό το γκολ είναι στην τρίτη θέση, ο εκπληκτικός συνδυασμός του ΠΑΟΚ για το 0-3 είναι στη δεύτερη θέση και ο Χουάνγκ Ιν-Μπέομ είναι στην κορυφή. Αν μη τι άλλο, ταιριάζει και το όνομά του με τον αντίπαλό που είχε ο Ολυμπιακός την Κυριακή!