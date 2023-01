Θέλει τον 21χρονο Ντανίλο η Νότιγχαμ Φόρεστ

Οι μεταγραφές δεν σταματάνε για την Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχει σαν στόχο να ενισχυθεί, ώστε να παλέψει για την παραμονή της στην Premier League.

Στο πλαίσιο αυτό μετά τους Γκουστάβο Σκάρπα και Μπράντον Αγκιλέρα, η Φόρεστ θέλει να ολοκληρώσει ένα ακόμα deal.

Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Ντανίλο. Πρόκειται για 21χρονο χαφ από την Βραζιλιά, ώστε να ενισχύσει το κέντρο της. Για το λόγο αυτό μάλιστα, όπως αναφέρει η Telegraph, προσφέρει 20 εκατ. ευρώ, προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Exclusive: Nottingham Forest have launched an £18 million move for Palmeiras midfielder Danilo. With @JPercyTelegraph https://t.co/LG1lxaxWmd