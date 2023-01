Βίντεο: Τα επεισόδια στα επίσημα στο Ατρόμητος-Ιωνικός

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Ιωνικό, όπου τελικά οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 2-0, η κατάσταση… ξέφυγε, με τους οπαδούς και των δύο ομάδων να βρίσκονται στα επίσημα και να συγκρούονται, με την αστυνομία να επεμβαίνει.

Δείτε εδώ βίντεο από τα επεισόδια:

Greece. 08.01.2023

Atromitos - Ionikos.



During the game there was a small clash between the fans. Ionikos on the top vs. Atromitos on the bottom. pic.twitter.com/R5yBVlsTuZ