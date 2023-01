Προφορική συμφωνία της Τσέλσι με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Φέλιξ!

Να ντύσει τον Ζοάο Φέλιξ στα μπλε επιθυμεί η Τσέλσι. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Atletic, οι Άγγλοι έχουν φτάσει ήδη σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον εξάμηνο δανεισμό του Πορτογάλου 23χρονου Πορτογάλου σταρ.

Συγκεκριμένα, στο τραπέζι έχει πέσει η πρόταση για δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια οψιόν αγοράς από την πλευρά των Λονδρέζων, οι οποίοι αναμένεται να δαπανήσουν και 11 εκατ. ευρώ προκειμένου να προχωρήσει το deal, ενώ για τον Φέλιξ είχαν ενδιαφερθεί το προηγούμενο διάστημα και η Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έτσι, αυτή είναι μία προσπάθεια της Τσέλσι να δυναμώσει το ρόστερ της και να επανέλθει στον... ίσιο δρόμο, καθώς στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα, FA cup και Carabao cup, μετράει μόλις μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες, με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν σε μεγάλο βαθμό μετά και τις δύο συνεχόμενες ήττες από την Μάντσεστερ Σίτι.

