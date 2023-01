Όλοι μέσα στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον Βόλο - Οι 11 των γηπεδούχων (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της σημερινής ημέρας για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι επιλογές του Μίτσελ για την ενδεκάδα:

Στο τέρμα ο Πασχαλάκης, στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά οι Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Ντόη, Ρέαμπτσιουκ.

Στο κέντρο οι Εμβιλά και Χουάνγκ, ως κεντρικοί χαφ. Μπροστά τους τριάδα οι Φορτούνης (δεξιά), Μπιέλ (αριστερά) και Χάμες Ροδρίγκες, στην κορυφή της επίθεσης ο Μπακαμπού.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Κώστας Μπράτσος θα αρχίσει το παιχνίδι με τους: Κλέιμαν, Εσκοβάλ, Πίρινεν, Άλχο, Λούνα, Μπαριέντος, Μεταξά, Γκάτζι, Ντέλετιτς, Τσιρίνος, Κούτσια.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #VOLOLY #Stoiximan pic.twitter.com/24jVziYi3p