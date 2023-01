«Έχεις κανένα ψιλό;»: η επική απάντηση του Τεν Χαγκ σε φίλαθλο που ζήτησε Μπαπέ και Μπέλιγχαμ (vid)

Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που ναι μεν κάθε ομάδα θα ήθελε, αλλά δεν έχουν όλες την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν οι οπαδοί τους να κάνουν όνειρα! Όπως ένας μικρός φίλαθλος των «κόκκινων διαβόλων» που πολύ θα ήθελε να δει τον Μπαπέ και τον Μπέλιγχαμ στο «Ολντ Τράφορντ» με τη φανέλα της ομάδας που υποστηρίζει.

Ο Ολλανδός προπονητής της Γιουνάιτεντ άκουσε το... αίτημα του παιδιού, αλλά με την απάντησή του το «ξέκοψε»!

«Θέλω, αλλά έχεις κανένα ψιλό για να πάρω και τους δύο;» ήταν τα λόγια του Τεν Χαγκ.

Erik ten Hag to these Manchester United fans who asked him to sign Bellingham and Mbappe 😂



(via astarfootballmemorabilia/TikTok) pic.twitter.com/zcHT234k2R