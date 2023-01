Μετά από 121 χρόνια και 4.435 παιχνίδια η Ρεάλ δεν είχε Ισπανό στην αρχική ενδεκάδα

Χρειάστηκε να περάσουν 121 χρόνια, να δώσει 4.435 αγώνες για να παραταχθεί πριν από τη σέντρα μιας αναμέτρησης χωρίς να έχει Ισπανό στο αρχικό σχήμα της η «βασίλισσα».

Αυτό συνέβη στο «Θεράμικα», στο παιχνίδι 4.436 της ιστορίας της.

Κουρτουά (Βέλγιο), Μιλιτάο (Βραζιλία), Αλάμπα (Αυστραία), Ρίντιγκερ (Γερμανία), Μεντί (Γαλλία), Τσουαμενί (Γαλλία) , Κρόος (Γερμανία) , Μόντριτς(Κροατία), Βαλβέρδε (Ουρουγουάη), Μπενζεμά (Γαλλία), Βινίσιους (Βραζιλία) ήταν η ενδεκάδα που παρέταξε ο Κάρλο Αντσελότι.

H Ρεάλ είχε τελειώσει και το περσινό παιχνίδι με τη Σέριφ στο Champions League χωρίς Ισπανό αλλά τότε είχε ξεκινήσει στην ενδεκάδα ο Λούκας Βάθκεθ.

0 - At Villarreal, @realmadriden will no have Spanish players in their starting XI in a single @LaLigaEN game for the first time in 21st Century (or since Opta manage this data). Historical. pic.twitter.com/xUzaancetw