Κάνει κίνηση για τον Τουράμ η Τσέλσι

Οι Λονδρέζοι, μετά τις προσθήκες των Φοφανά, Μπαντιασίλ και Αντρέι Σάντος, θέλουν να ενισχυθούν και στη γραμμή κρούσης, με τον Μάρκους Τουράμ να βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής τους λίστας.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στη Bundesliga και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει δεχτεί κρούση από την Τσέλσι, που θέλει να τον πάρει στο Λονδίνο.

Οι επαφές των «Μπλε» με την Γκλάντμπαχ είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με την Τσέλσι να έχει κάνει μια πρώτη διερευνητική επαφή με την γερμανική ομάδα για τον 25χρονο στράικερ.

Chelsea consider Marcus Thuram as big opportunity on the market — with further talks to take place in the next days to discuss conditions and price tag for January. 🔵 #CFC



Thuram will consider all his options as he won’t extend contract with Borussia and he’d be free in June. pic.twitter.com/U7d3dAOK45