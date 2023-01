Πορτογαλία: Αυτός είναι ο διάδοχος του Φερνάντο Σάντος! (pic)

Η Εθνική Πορτογαλίας βρήκε τον αντικαταστάτη του Φερνάντο Σάντος και αυτός είναι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία με την Athletic.

Ο έμπειρος τεχνικός είναι άνεργος από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και αποτέλεσε παρελθόν από την εθνική Βελγίου, με την ομοσπονδία μετά την άσχημη πορεία στο Μουντιάλ 2022 να προχωρά σε αλλαγή σελίδας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα το deal αναμένεται να οριστικοποιηθεί προς τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.

