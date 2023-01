Δανεικός στην Μπρέντφορντ ο γιος του Μπέκαμ!

Σε μία κίνηση που έχει περισσότερο επικοινωνιακή και εμπορική σημασία προέβη η Μπρέντφορντ και πιο συγκεκριμένα η δεύτερη της ομάδα. Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Ρομέο Μπέκαμ, ο οποίος αγωνιζόταν στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι που ανήκει στον… πατέρα του. Ο νεαρός Άγγλος επιθετικός αγωνίστηκε πέρσι σε ημι-επαγγελματικό επίπεδο και είχε δύο γκολ σε 20 συμμετοχές με την δεύτερη ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι.

✍️ Welcome to #BrentfordB, Romeo Beckham!



The 20-year-old joins on loan from Inter Miami until the end of the 2022/23 season#BrentfordFC pic.twitter.com/KPAmWsvCOk