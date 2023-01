Ολυμπιακός: Επίσημος ο δανεισμός του Κούντε στην Μπόχουμ

Επιστροφή στην Bundesliga για τον Πιέρ Κούντε, ο οποίος μετά από 1,5 χρόνο στον Ολυμπιακό επιστρέφει στην Γερμανία, όπου την τριετία 2018-2021 έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με την φανέλα της Μάιντς.

Ο Καμερουνέζος χαφ των ερυθρόλευκων ανακοινώθηκε επίσημα από την Μπόχουμ, η οποία τον απέκτησε δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν στην προσπάθεια που κάνει να ενισχυθεί για να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία.

«Είναι ένα χρήσιμο κομμάτι τακτικά και σε τεχνικό επίπεδο. Η διεθνής του εμπειρία, ο δυναμισμός του και η γνώση του από την Bundesliga είναι πολύ καλά σημάδια για εμάς», ήταν τα λόγια του διευθυντή ποδοσφαίρου της Μπόχουμ, Πάτρικ Φαμπιαν ο οποίος παρουσίασε επίσημα τον Κουντε που επέλεξε το νούμερο 28 στην νέα του ομάδα.

New sighting! We’ve signed Kunde Malong on loan from @olympiacosfc until the end of the season! Welcome to anne Castroper! 🙌https://t.co/QpdKoqFEV8#FroheKunde #meinVfL 👇