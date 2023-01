Έβαλε τα κλάματα ο Σούνες μιλώντας για τον Βιάλι: «Μια υπέροχη ψυχή» (vid)

Ο παλαίμαχος άσος εμφανίστηκε σε εκπομπή της αγγλικής τηλεόρασης λίγη ώρα αφού είχε γίνει γνωστό ότι ο σπουδαίος Ιταλός επιθετικός του παρελθόντος έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 58 ετών. '

Ο Σούνες ήταν εμφανώς συγκινημένος και έβαλε τα κλάματα μιλώντας για τον Βιάλι.

Είπε, μάλιστα, ότι δεν θα αναφερθεί στα ποδοσφαιρικά κατορθώματα του Ιταλού, με τον οποίο ήταν συμπαίκτης στη Σαμπντόρια, αλλά στον χαρακτήρα του, λέγοντας ότι είχε υπέροχη ψυχή.

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά όταν τον κοίταξα είδα έναν άνθρωπο που ακόμα ήταν στη μάχη, όταν ήταν εδώ κατά τη διάρκεια των Euro. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το κράτησε για εκείνον και το πήρε όπως περίμενα να το πάρει. Ήξερες ότι ήταν δική του μάχη και ήθελε να το διαχειριστεί μόνος του. Δεν ήθελε να το διαδώσει σε άλλους ανθρώπους» ήταν τα λόγια του Σούνες.

Wonderful Graeme Souness tribute to Gianluca Vialli whom he played with at Sampadoria 🇮🇹💔 RIPpic.twitter.com/2Siwu2Svd5