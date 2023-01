«Το Σαν Χοσέ θέλει δύο εκατ. ευρώ από την ΑΕΚ για Κικάνοβιτς που είναι πολλά για χειμερινή μεταγραφή»

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, «το πιο πρόσφατο για τον Μπέντζι Κικάνοβιτς στην ΑΕΚ είναι ότι η συμφωνία έχει σταματήσει λόγω του ποσού που ζητεί το Σαν Χοσέ». Και συμπληρώνει πως «ο σύλλογος του MLS θέλει περίπου δύο εκατ. ευρώ που είναι πάρα πολλά για μία χειμερινή μεταγραφή».

Καταλήγοντας, βέβαια, ο δημοσιογράφος επισημαίνει ότι «τα πράγματα μπορεί να επανεξεταστούν». Λογικό και αναμενόμενο κάτι τέτοιο με δεδομένο πως ο Αλμέιδα θέλει τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος ταυτόχρονα πιέζει την αμερικανική ομάδα για να γίνει το deal.

The latest on Benji Kikanovic to AEK is that the deal is stalled due to #Quakes74 asking price. The MLS club wants around €2m, which is too much for a winter transfer. Things might be revisited though. https://t.co/10Q48qOo5h