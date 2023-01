Το yolo του Καρέλη, του DIY του Ίνγκασον και οι OMG αποκρούσεις!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Κάποιοι το χαρακτήρισαν το γκολ της χρονιάς. Οι πιο μετριοπαθείς το έθεσαν απλώς υποψήφιο για γκολ της χρονιάς. Εμείς, επειδή για τέτοιες στιγμές ζούμε θα το αναδείξουμε ως την απόλυτη yolo ενέργεια, με την έννοια που η yolo ενέργεια έχει. Ο Νίκος Καρέλης δεν το σκέφτηκε και πολύ, έζησε τη στιγμή του και πέτυχε ένα γκολ που τρέλανε μέχρι και τον ίδιο. Καμία αμφιβολία και κανένα ερώτημα αν το ήθελε. Το είδε, το σκέφτηκε, το υπολόγισε, το πίστεψε, το έκανε και το έβαλε! Προφανώς και χρειαζόταν και τύχη, αλλά τι δε χρειάζεται τύχη στη ζωή μας;

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

Νέα χρονιά, νέα ήθη και νέα έθιμα. Πείτε το και new years’ resolution αν θέλετε… Θα κρατήσει, άλλωστε, όπως τα περισσότερα – μια εβδομάδα το πολύ! Αντί για γκολ, η αγωνιστική σηκώνει τερματοφύλακες! Τρεις εκπληκτικές αποκρούσεις, καθόλα καθοριστικές και τρεις γκολκίπερ μοιράζονται την κατηγορία αυτή την εβδομάδα. Ας κάνουμε ό,τι θέλουν οι επιθετικοί, οι μέσοι και οι αμυντικοί, εμείς αποφασίσαμε να πάμε με την αδικημένη τούτη θέση. Ο Μπόρις Κλέιμαν στο Ηράκλειο οριζοντιώνεται για να κρατήσει το 0-0, ο Παναγιώτης Τσιντώντας στερεί από την πρώην ομάδα του την ισοφάριση με μια επέμβαση που στο ριπλέι φαίνεται ξεκάθαρα πόσο δύσκολη είναι, ενώ νωρίτερα τη δουλειά του είχε κάνει και ο Μπρινιόλι, γλιτώνοντας την ομάδα του από το 1-1.