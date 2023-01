Ανατροπή με Ένζο Φερνάντες για Τσέλσι - Καμία συμφωνία με Μπενφίκα

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter, οι δύο ομάδες είχαν επαφή το απόγευμα της Τετάρτης χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία για την μεταγραφή του 21χρονου μέσου.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, μάλιστα, αναφέρει ότι η Τσέλσι ουδέποτε πρόσφερε στην Μπενφίκα το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ, αφού η πρόταση που κατέθεσαν οι Λονδρέζοι είναι ύψους 85 εκατομμυρίων.

Οι δύο ομάδες θα συνεχίσουν τις επαφές για τον κορυφαίο νέο παίκτη του Μουντιάλ, με την Τσέλσι να πιέζει τους Πορτογάλους για την μεταγραφή του Αργεντινού χαφ.

Excl: Chelsea official proposal for Enzo Fernández was never €120m or €127m. The final proposal made to Benfica was €85m fee. 🚨🔵🇦🇷 #CFC



Chelsea have never discussed €120m release clause.



There’s NO agreement at all after new meeting in the afternoon, as revealed earlier. pic.twitter.com/tGJpQe8Vmp