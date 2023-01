«Ο Σισέ έχει προτάσεις από τη μισή Ευρώπη»

Συνεχή είναι πλέον τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό σχετικά με το μέλλον του Πάπε Σισέ. Αυτό, όπως όλα δείχνουν θα είναι μακριά από τον Ολυμπιακού, αφού αφενός ο Μίτσελ δεν τον υπολογίζει, αφετέρου οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να έχουν στα χέρια τους αρκετές προτάσεις ή έστω... προθέσεις προτάσεων από ευρωπαϊκές ομάδες, κυρίως αγγλικές ή ιταλικές.

Όπως αναφέρει μάλιστα την Τετάρτη ο ρεπόρτερ του «tuttomercatoweb», Μάρκο Κοντέριο, ο Σενεγαλέζος στόπερ έχει προτάσεις από τη... μισή Ευρώπη.

«Αφού ο Ολυμπιακός κράτησε τον Παπ Αμπού Σισέ το καλοκαίρι, ο Σενεγαλέζος γίγαντας θα μπορούσε πλέον να φύγει τον Ιανουάριο. Ο 27χρονος έχει προσφορές από τη μισή Ευρώπη και υπάρχει ενδιαφέρον επίσης από τη Serie A. Θα μπορούσε να γίνει ένας από τους παίκτες που θα απασχολήσουν τη μεταγραφική αγορά αυτού του μήνα», τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος στο twitter.

📢⚪️🔴🇬🇷 Dopo che l'#Olympiacos ha blindato Pape Abou Cissé in estate, adesso il gigante senegalese potrebbe partire a gennaio. Il 27enne ha proposte in mezza Europa e interessa anche in Serie A. Può diventare uno degli uomini mercato di questo mese.@TuttoMercatoWeb