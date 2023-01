«Ο Κριστιάνο θέλει τον Μαρσέλο στην Αλ Νασρ»

Οι δυο τους είναι πολύ καλοί φίλοι, συνυπήρξαν για σειρά ετών στην Ρεάλ Μαδρίτης συνθέτοντας ένα από τα καλύτερα δίδυμα «δημιουργού-εκτελεστή» και αποτελώντας έτσι ακρογωνιαίους λίθους στις σύγχρονες επιτυχίες της «Βασίλισσας». Ο λόγος για τους Κριστάνο Ρονάλντο και Μαρσέλο, οι οποίοι σύμφωνα με Βραζιλιάνο δημοσιογράφο δεν αποκλείεται να «ξαναβρεθούν» στα ποδοσφαιρικά τους γεράματα πλέον. Όπως αναφέρει ο Κριστιάν Μπαέτα στο twitter, ο CR7 θέλει να δει τον Βραζιλιάνο «κολλητό» του με τη φανέλα της Αλ Νασρ!

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι φίλος με τον Μαρσέλο και θέλει να τον φέρει και αυτόν στη Σαουδική Αραβία. Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και μισθό γύρω στα 2 εκατ. ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος στην ανάρτησή του. Υπενθυμίζεται φυσικά ότι εάν η Αλ Νασρ αποφασίσει να κινηθεί όντως για τον Μαρσέλο... μάλλον δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στο οικονομικό σκέλος, έχοντας ήδη δώσει στον Πορτογάλο σούπερσταρ συμβόλαιο άνω των 200 εκατ. ευρώ ετησίως...

Φέτος στον Ολυμπιακό ο Μαρσέλο μετράει 8 συμμετοχές, οι 7 σαν αλλαγή, έχοντας πάρει φανέλα βασικού μόνο στο ματς Κυπέλλου κόντρα στον Ατρόμητο όταν και πέτυχε τα δύο γκολ του με την ερυθρόλευκη.

Porém, Cristiano Ronaldo, q é muito amigo do Marcelo e fechou com Al Nassr, quer levá-lo para a Arábia Saudita $$



O atleta tem contrato até o meio do ano c o Olympiacos, salário de cerca de R$ 2 milhões. O maior do time grego.