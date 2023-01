Επέστρεψε στις προπονήσεις της Παρί και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του ο Μέσι

Ο διάσημος άσος μαζί με τη γυναίκα του, Αντονέλα, και τα τρία παιδιά του, Ματέο, Τιάγκο και Τσίρo, αναχώρησε από το Ροζάριο με ιδιωτικό τζετ και έφθασε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο του Παρισιού, ενώ σήμερα πήγε στο προπονητικό κέντρο για επιστρέψει στις προπονήσεις των πρωταθλητών Γαλλίας.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ ο Μέσι, ο οποίος θα ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα και από την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί στη διάθεση του Κριστόφ Γκαλτιέ, γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Lionel Messi is back with a smile worth than a billion pounds, we are happy the universe is happy.🐐🙌 pic.twitter.com/Z6LSbBQyPq