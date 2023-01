Ολονύκτιες διαπραγματεύσεις Τσέλσι-Μπενφίκα για Φερνάντες!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι επαφές των δύο ομάδων για τον 21χρονο χαφ, διήρκεσαν μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ακόμη δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία για τις βασικές λεπτομέρειες που αφορούν το deal, με τους Λονδρέζους να περιμένουν το πράσινο φως από τον τεχνικό διευθυντή της Μπενφίκα, Ρούι Κόστα.

Οι συνομιλίες των δύο ομάδων θα συνεχιστούν και την Τετάρτη, με τον Ένζο Φερνάντες τα τηρεί στάση αναμονής, έχοντας εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι.

Enzo Fernández deal update. Chelsea and Benfica spent the whole night in negotiations — but there’s still no full agreement on key details, still waiting for Rui Costa’s green light 🚨🔵 #CFC



Talks will continue on Wednesday. The player wants the move, but he’s now waiting too. pic.twitter.com/MpM5eni7lj