Προφορική συμφωνία Μέσι - Παρί Σεν Ζερμέν για ανανέωση

Οι δύο πλευρές σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχουν συμφωνήσει προφορικά και απομένει η συνάντηση διά ζώσης για να υπάρξουν υπογραφές και επισημοποίηση του deal.

Ο Αργεντινός άσος που έγινε Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την εθνική της χώρας του, αποφάσισε να παραμείνει στους Παριζιάνους, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του Champions League με την ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ.

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να ήθελε τη μεγάλη επιστροφή, ωστόσο δεν έγινε τελικά καμία προσέγγιση για να πραγματοποιηθεί αυτό και έτσι ο Μέσι θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Lionel Messi and Paris Saint-Germain have verbal pact to continue together. 🔴🔵🇦🇷 #PSG



There will be a new meeting with his camp to discuss length of contract, salary and more.



Nothing signed this week, no rush as the plan is already clear: Messi will continue in Paris. pic.twitter.com/OAEgWA58cX