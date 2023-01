Κριστιάνο: «Η δουλειά μου στην Ευρώπη τελείωσε, είμαι ξεχωριστός όπως και το συμβόλαιό μου εδώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι και επίσημα κάτοικος Σαουδικής Αραβίας για λογαριασμό της Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος θρύλος μίλησε για τη μετακίνηση του στην ομάδα της Αραβίας και τα όσα πέτυχε στην Ευρώπη, αλλά και τις προτάσεις που είχε.

«Μπορώ να πω τώρα ότι πολλά κλαμπ στην Ευρώπη, την Βραζιλία, την Αυστραλία και την Αμερική με ήθελαν, έδωσα όμως το λόγο μου μόνο στην Αλ-Νασρ.

Η δουλειά μου στην Ευρώπη τελείωσε. Έπαιξα στα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμο και κέρδισα τα πάντα. Είμαι χαρούμενος και περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν το επίπεδο εδώ, έχω ένα μοναδικό συμβόλαιο, γιατί είμαι μοναδικός παίκτης. Είναι νορμάλ για εμένα».

Cristiano Ronaldo: "I can say now that many opportunities in Europe, many clubs in Brazil, in Australia, US and even in Portugal many clubs tried to sign me".



"I gave my word to this club; only to Al Nassr".



