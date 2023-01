«Η ΑΕΚ κλείνει τον Κικάνοβιτς με δύο εκατ. δολάρια» (Pic)

«Η φημολογία θέλει τον Κικάνοβιτς να πηγαίνει στην ΑΕΚ αντί 2 εκατ. δολαρίων. Η ανακοίνωση έρχεται σύντομα. Ο Ματίας Αλμέιδα παίρνει τον παίκτη του με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη 2η θέση της Super League», έγραψε στο τιτίβισμά του ο Αμερικανός ρεπόρτερ Φάβιαν Ρένκελ.

Πάντως από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι η ΑΕΚ βρίσκεται μία ανάσα από το να κάνει δικό της τον Κικάνοβιτς, ωστόσο δεδομένο είναι το ενδιαφέρον των κιτρινόμαυρων για τον παίκτη, το οποίο φυσικά εξακολουθεί να υφίσταται.

Ποιος είναι ο Μπέντζι Κικάνοβιτς

Τι εστί Μπέντζι Κικάνοβιτς; Κατ' αρχήν πρόκειται για ποδοσφαιριστή που γνωρίζει και προφανώς θα ήθελε στην ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα. Τον ξέρει από τους Σαν Χοσέ Ερθκουέικς και δεν είναι τυχαίο πως είχε αποτελέσει επιλογή του.

Συγκεκριμένα, ο Κικάνοβιτς αποκτήθηκε τον Φλεβάρη του 2021 και υπό τις οδηγίες του Αλμέιδα έκανε το ντεμπούτο του στο ML και αγωνίστηκε 21 φορές, έχοντας στο ενεργητικό του τέσσερα γκολ και μία ασίστ, ενώ συνολικά με τη Σαν Χοσέ έχει δέκα τέρματα και έξι τελικές πάσες σε 49 εμφανίσεις.

Ο Κικάνοβιτς γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 2000 στο Σαν Χοσέ και μεγάλωσε στην περιοχή Αντιλόπη της Καλιφόρνια.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ναι μεν γεννήθηκε στις ΗΠΑ, αλλά έχει βοσνιακές ρίζες και γι' αυτό εκτιμάται ότι δεν αποκλείεται να επιλέξει να αγωνιστεί με τη Βοσνία.

Στο ξεκίνημα της καριέρας του έπαιξε με τους Σακραμέντο Στέιτ Χόρνετς στο κολεγιακό πρωτάθλημα και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Ρένο 1868. Ήταν η ομάδα δηλαδή που τον παραχώρησε στο Σαν Χοσέ στον Φλεβάρη του 2021.

Σύμφωνα με τα όσα αναλύονται, σε ό,τι αφορά στις θέσεις που παίζει. Η βάση του είναι αυτή του αριστερού εξτρέμ, αλλά όπως είχαμε αναφέρει σε ρεπορτάζ νωρίτερα στο SDNA μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις. Κάλλιστα να γίνει ένας νέος Λιβάι Γκαρσία, να τον δούμε δηλαδή στη κορυφή της επίθεσης.

Στα καλά του χαρακτηριστικά αναφέρονται η καλή ντρίμπλα και ταχύδυναμη με την μπάλα στα πόδια. Το δεύτερο, θυμηθείτε πόσο καλά το έχει ο Ελίασον. Στο ψηλό παιχνίδι τα καταφέρνει αρκετά καλά και ειδικά στις στατικές φάσεις μπορεί να δημιουργήσει πολλούς κινδύνους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του υποστήριξε πως του αρέσει να παίζει εσωτερικά, να συγκλίνει στον άξονα και να προσπαθεί με το δεξί πόδι είτε να σουτάρει είτε να πασάρει. Ενώ το πολύ δυνατό του σημείο είναι το pressing.Εκεί δηλαδή που επιμένει ο Αλμέιδα. Παίζει επιθετική άμυνα για γρήγορες ανακτήσεις της μπάλας, πράγμα που ζητεί από την έναρξη της σεζόν ο Αργεντινός προπονητής από τους παίκτες της ΑΕΚ.

