Η Λιντς πήρε κι άλλο παίκτη από την Σάλτσμπουργκ!

Αυτήν την αγορά ξέρει, αυτήν εμπιστεύεται. Από αυτήν πήρε τον διάδοχο του Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της (Τζέσε Μαρς), από αυτήν αποκλειστικά αγοράζει παίκτες.

Από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα τα παγόνια έστειλαν πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ για να ψωνίσουν τρία εκλεκτά προϊόντα των Αυστριακών.

Μετά τον Ράσμους Κρίστενσεν και τον Μπρένταν Ααρονσον, η Λιντς έκανε δικό της και τον Αυστριακό αμυντικό Μαξιμίλιαν Βέμπερ, για τον οποίο έδωσε 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της μέχρι το 2027, σε μία ακόμα κίνηση με την σφραγίδα του προπονητή της.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Max Wober from Red Bull Salzburg, subject to a work permit